In Magdeburg ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Auf der Osterweddinger Chaussee auf Höhe der Auffahrt zur B 81 kam es zu einem Crash mit einem Verletzten.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, 14. Februar, kam es gegen 6.20 Uhr in der Osterweddinger Chaussee auf Höhe der Auffahrt zur B 81 in Richtung Magdeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw. Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Linksabbiegen eines Unfallbeteiligten zum Frontalzusammenstoß mit dem anderen Unfallbeteiligten.

Mithin entstanden um die Unfallstelle herum für etwa zwei Stunden starke Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstauerscheinungen. Ein Unfallbeteiligter wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, während der andere unverletzt blieb.

Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, so die Beamten am Ende.