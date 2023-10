Auf seiner Fahrt Richtung Biederitz ist ein angetrunkener Mann am Sonntag mit seinem Pkw in zwei andere Autos gekracht. Ein Kind musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Biederitz (vs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B1 in Biederitz ist am Sonntag ein Kind verletzt worden.

Als ein 58-jähriger VW-Passat-Fahrer gegen 10.50 Uhr in Richtung Biederitz unterwegs war, fuhr er laut Polizei Schlangenlinien. Auf der Bundesstraße 1 rammte der Fahrer so einen ihm entgegenkommenden Dacia an der Seite. Allerdings hielt der mutmaßliche Täter nicht an, sondern fuhr einfach in Richtung Biederitz weiter.

Betrunkener Autofahrer rammt zwei Pkw - Kind wird verletzt

Vor dem Bahnübergang der Bundestraße 1 wollte der 58-Jährige nach rechts, in Richtung Biederitz, abzubiegen. Beim Einlenken in die Woltersdorfer Straße kam er in die Gegenspur. Er rammte dabei einen Nissan. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kind, welches im Nissan saß, leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste das Kind vor Ort behandeln.



Nach einem Atemalkoholtest ergab sich bei dem 58-jährigen VW-Passat-Fahrer ein Alkoholblutwert von 3,12 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben und wartet nun auf sein Strafverfahren.



Durch den Unfall entstand an allen Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.