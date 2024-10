Bei einem Unfall in Magdeburg ist eine 17 Jahre alte junge Frau schwer verletzt worden. Ein Auto erfasste sie auf ihrem E-Scooter.

17-jährige auf E-Scooter bei Crash mit Auto in der Kastanienstraße schwer verletzt

Unfall in Magdeburg

In Magdeburg ist eine 17-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Magdeburg. - Eine 17 Jahre alte junge Frau ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr in der Kastanienstraße in Magdeburg schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 50 Jahre alter Autofahrer in der Kastanienstraße unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Nachtweide abzubiegen. Dabei sei er mit der 17-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammengestoßen.

Bei dem Unfall wurde das Mädchen schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es. Die Magdeburger Polizei habe Zeugen befragt und Spuren am Unfallort gesichert. Ein Ermittlungsverfahren zum Verkehrsunfall sei eingeleitet worden.