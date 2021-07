Unbekannte zündet Synagogen-Banner an – Polizei sucht Zeugen

Magdeburg/MZ - In Magdeburg hat am frühen Samstagmorgen ein unbekannter Mann ein Banner des Vereins „Neue Synagoge Magdeburg“ in der Julius-Bremer-Straße angezündet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, floh der Täter, nachdem es ihm gelungen war, ein etwa zehn Zentimeter großes Loch in das Transparent zu brennen.

Der Mann war laut Zeugenbeschreibung schlank, hatte kurzes blondes Haar und trug weiße Kleidung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 entgegen.