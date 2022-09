Trotz Corona Warum Magdeburg nun doch auf Luftfilter in Schulen verzichtet

An Magdeburger Schulen wird es keine Luftfilter geben. Die Stadtverwaltung zweifelt den Nutzen der Filter bei der Unterbrechung von Infektionsketten an und setzt andere Prioritäten. Nicht allen Stadträten gefällt die Kehrtwende in Erwartung eines drohenden Corona-Herbstes.