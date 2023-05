In Magdeburg ist es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall mit einer Straßebahn gekommen. Der Mann sei dabei unter die fahrende Tram geraten.

Tödlicher Unfall in Magdeburg: Mann steigt auf Kupplung von Straßenbahnwaggons und stirbt

Magdeburg - Ein Mann ist auf die Kupplung von zwei Straßenbahnwaggons in Magdeburg gestiegen und tödlich verletzt worden. Er geriet bei dem Unfall im Bereich des City-Tunnels unter die fahrende Bahn, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Demnach war der Mann am Donnerstagabend an einer Haltstelle auf das Verbindungsstück der Waggons gestiegen, um sich so mit der Straßenbahn einer 51-jährigen Fahrzeugführerin fortzubewegen.

An der Einmündung zur Ernst-Reuter-Allee habe er aus bislang ungeklärter Ursache den Halt verloren. Die Identität des Mannes war zunächst noch unklar.