Nach dem Tod eines 19 Jahre alten Nachwuchsschauspielers nach einer Vorstellung im Ravelin 2 in Magdeburg vor einem Jahr kommt es nun zur Gerichtsverhandlung. Im Raum steht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Magdeburg (vs) - Nach einem tödlichen Unfall am 26. Juni 2022 in Magdeburg soll es nun zu einer Verhandlung mit einem 56 Jahre alten Angeklagten kommen. Dies geht aus einer Mitteilung des Amtsgerichts Magdeburg hervor.

Demnach wird der Mann beschuldigt, mit einem ehemaligen Feuerwehrfahrzeug fahrlässig den Tod eines 19 Jahre alten Nachwuchsschauspielers im Ravelin 2 herbeigeführt zu haben. Der junge Mann geriet im Juni nach einer Theateraufführung hinter das Fahrzeug und wurde dort eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Nun soll es am 21. Juni zur Verhandlung vor einer Strafrichterin in dem Fall wegen fahrlässiger Tötung kommen. Dem 56-jährigen Angeklagten werde dabei vorgeworfen, beim Rückwärtsfahren den Tod eines Menschen fahrlässig verursacht zu haben.