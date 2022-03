Magdeburg: Fahrradfahrer stirbt nach Sturz

In Magdeburg ist am Mittwochvormittag ein 67 Jahre alter Mann nach einem Sturz vom Fahrrad verstorben. Nachdem Passanten den leblosen Mann auf dem Fußweg entdeckten, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Magdeburg/DUR/slo – In Magdeburg ist am Mittwoch ein 67 Jahre alter Mann bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Passanten entdeckten den leblosen Mann auf dem Gehweg an der Kreuzung Goldschmiedebrücke, Ecke Ernst-Reuter-Allee. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Mann die tödlichen Verletzungen bei einem Sturz vom Fahrrad zu. Ein Fremdverschulden sei bislang nicht ersichtlich. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache haben die Verkehrsermittler der Polizei übernommen.