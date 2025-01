In Magdeburg sind neue Blitzer aufgestellt. Wir zeigen, wo es für Raser zwischen 27. und 31. Januar teuer werden kann.

In Magdeburg wird geblitzt! Radarfallen auf B71, Berliner Chaussee und in Lerchenwuhne

Magdeburg: Blitzer vom 27. bis 31. Januar in der Berliner Chaussee und der B71 im Stadtgebiet.

Magdeburg. - Auch in der Woche vom 27. bis 31. Januar 2025 hat das Ordnungsamt in Magdeburg potenzielle Temposünder auf dem Radar. Dies teilt die Stadtverwaltung mit - und auch, auf welchen Straßen ab 27. Januar in der Landeshauptstadt die Blitzer stehen.

Hier wird vom 27. bis 31. Januar geblitzt:

Lerchenwuhne (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(30 km/h Höchstgeschwindigkeit) B71 im Stadtgebiet (80 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(80 km/h Höchstgeschwindigkeit) Berliner Chaussee (50 km/h Höchstgeschwindigkeit)

(50 km/h Höchstgeschwindigkeit) Kroatenweg (30 km/h Höchstgeschwindigkeit)

Das Ordnungsamt bittet Auto- und Lkw-Fahrer um die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und besondere Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Senioren und Radfahrer.

Außerdem könne es abhängig von der herrschenden Verkehrssituation dazu kommen, dass spontan Blitzgeräte von den angegebenen Standorten ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.