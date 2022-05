Lange Wartezeiten und Personalmangel: Warum Magdeburgs Taxi-Fahrer Alarm schlagen

Nach den Bus- und Straßenbahnfahrern platzt nun auch den Magdeburger Taxifahrern der Kragen. Die Situation auf den Straßen in Magdeburg sei unhaltbar, sagt Taxiverbandschef Thomas Henschel.

Typische aber unfreiwillige Situation. Thomas Henschel steht auf der Tangente in Magdeburg im Stau. Anfahrten verzögern sich immens. Fahrten verlängern sich um Vielfaches. Schwindende Einnahmen sind damit verbunden.

Magdeburg (vs) - Es ist nur ein Beispiel, soll aber symptomatisch für die Lage der Taxifahrer in der Stadt sein. „Als wir kürzlich jemanden aus dem Krankenhaus in Olvenstedt abholen sollten, hat sich unsere Anfahrt extrem verzögert“, beschreibt Thomas Henschel die Situation.