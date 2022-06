Tausende Menschen demonstrierten am Montagabend in Magdeburg gegen die aktuelle Corona-Politik - erneut unangemeldet.

Magdeburg - Unangemeldeter Corona-Protest in Magdeburg: Etwa 3500 Menschen haben sich laut Polizei am Montagabend in der Innenstadt versammelt und gegen eine allgemeine Impfpflicht demonstriert. "Frieden. Freiheit. Keine Diktatur", skandierten sie.