Tankstelle in Magdeburg überfallen: Mitarbeiterin bedroht - Polizei ermittelt

In Magdeburg kam es am späten Dienstagabend zu einem Überfall auf eine Tankstelle. Dabei wurde eine Mitarbeiterin mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Die Polizei ermittelt.

In Magdeburg wurde am Dienstagabend eine Tankstelle überfallen.

Magdeburg - Am späten Dienstagabend kam es in der Ebendorfer Chaussee in Magdeburg zu einem Überfall in einer Tankstelle. Nach ersten Angaben vor Ort, betraten einer oder mehrere Täter zum Geschäftsschluss gegen 22 Uhr die Tankstelle und bedrohten die Mitarbeiterin mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Ob Geld erbeutet wurde ist derzeit unklar.

Nach dem Überfall flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die schnelleintreffende Polizei fahndete im Umfeld. Die Mitarbeiterin wurde vor Ort vorsorglich ambulant nach Schocksymptomen vom Rettungsdienst behandelt. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, der aber nach kurzer Zeit die Spur verlor.

Die Polizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen zu dem Überfall auf. Foto: Thomas Schulz

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.