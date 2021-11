Bei einer Auseinandersetzung in einer Magdeburger Gemeinschaftsunterkunft am Freitag hat ein junger Mann Schnittverletzungen im Nacken erlitten, die zeitweilig als lebensbedrohlich eingestuft wurden.

Magdeburg/dpa/sa - Bei einer Auseinandersetzung in einer Magdeburger Gemeinschaftsunterkunft am Freitag (5. November) hat ein 25-Jähriger Schnittverletzungen im Nacken erlitten, die zeitweilig als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte.

Am frühen Morgen war ein Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem 29 Jahre alten Mann eskaliert. Diverse Einrichtungsgegenstände wurden beschädigt und beide Männer verletzt.

Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und befinden sich außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzungen laufen.