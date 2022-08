Teurer Strom, teure Rohstoffe: Stehen Magdeburgs Bäcker vor dem Aus?

Bäckereien in Magdeburg leiden unter den hohen Energiekosten. Die Inhaber warnen vor Filial-Schließungen – und fordern Unterstützung durch die Politik. Dazu gehört auch der Mühlenbäcker Düsedau.

Magdeburg - "Ich weiß nicht, wo das noch hingehen soll", so Bäckerei-Inhaber Oliver Lüder am Telefon. Normalerweise sei der Magdeburger ein positiv denkender Mensch, doch die aktuelle Entwicklung der Strom- und Gaspreise lasse ihn das erste Mal in seinem Leben panisch werden. Mit diesem unguten Gefühl stehe er nicht alleine da.