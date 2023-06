Schon am späten Nachmittag macht der Elbauenpark Magdeburg an diesem Donnerstag dicht. Der Grund: das nahende Unwetter mit Orkanböen. Das Domplatz-Open-Air wurde abgesagt.

Magdeburg (vs) - In Magdeburg wirft ein für den Donnerstagabend angekündigtes Unwetter bereits seine Schatten voraus.

Das Theater Magdeburg sagt die Vorstellung "Catch Me If You Can" auf dem Domplatz in Magdeburg für Donnerstag ab. Als Ersatztermin wird der 4. Juli angeboten. Die Karten behalten für diesen Termin

ihre Gültigkeit. Zuschauer haben aber auch die Möglichkeit, ihre Karten bis zum Sonnabend, 1. Juli, zurückzugeben.

Der Elbauenpark reagiert ebenfalls auf die Unwetterwarnung: "Aufgrund der aktuellen Unwetterwarnung vor Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen schließt der gesamte Elbauenpark", heißt es in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Und weiter: "So ein Schietwedder ... Seid schön vorsichtig und passt auf euch auf!"

Demnach ist das Gelände bereits am späten Nachmittag geschlossen. Um Punkt 17 Uhr macht der Elbauenpark zu.

Anders hält es bislang der Magdeburger Zoo. Dort bereiten sich die Tierpfleger offenbar darauf vor, die Tiere bei starkem Wind und Unwetter zügig in Sicherheit zu bringen.