Auf der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg haben Unbekannte in der Silvesternacht Barrikaden errichtet und angezündet. Dabei wurden auch die Gleise der Straßenbahn beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Brennende Silvester-Barrikaden in Magdeburg – Gleise auf der Großen Diesdorfer Straße beschädigt

Magdeburg/DUR – In der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg ist es in der Silvesternacht zu Problemen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus einer Ansammlung von rund 150 Menschen heraus zwei Barrikaden auf der Straße errichtet und zusammen mit Mülltonnen angezündet.

Also die Beamten eintrafen, floh ein Großteil der Menschen. Die Beamten drängten die verbliebenen Personen ab, so dass die Feuerwehr die Brände löschen konnte.

Laut Mitteilung wurden durch das Feuer auch die Gleisanlagen der Straßenbahn beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs.