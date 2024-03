In Magdeburg wurde Freitagnachmittag eine Frau sexuell belästigt. Die 24-Jährige wehrte sich, die Polizei ermittelt.

Dritter Fall in kurzer Zeit: Frau in Magdeburg sexuell belästigt

Magdeburg. - Eine 24-jährige Frau wurde in Magdeburg am Freitagnachmittag sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie zunächst auf einem Feldweg in Alt Olvenstedt von einem Unbekannten mittels Übersetzungs-App gefragt, ob er sie begleiten dürfe.

Als die 24-Jährige das ablehnte, folgte ihr der Mann, fasste ihr an den Po und versuchte sie zu küssen. Die Geschädigte leistete resolute Gegenwehr, wobei sie den Unbekannten an einer empfindlichen Stelle traf. Sie konnte sich befreien und rief die Polizei.

Der Unbekannte wurde in Tatortnähe gestellt. Er befindet sich nicht in Gewahrsam.

Bereits am 28.01.2024 und am 11.03.2024 kam es zu ähnlichen Delikten. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.