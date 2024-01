In der zweiten Folge der RTL-2-Doku „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg hat das Jugendamt Säugling Emma in einer Pflegefamilie untergebracht. Was sonst noch passiert ist und was die Zuschauer in der dritten Episode erwartet.

Magdeburg/DUR - RTL2 zeigt im Januar drei neue Folgen der Sozial-Doku "Hartz und herzlich" aus Magdeburg. Die Sendung begleitet Menschen, die in Armut leben, in ihrem Alltag. Die zweite Folge lief am 9. Januar. Was ist passiert?

Das Jugendamt hat Lisas und Leons Tochter Emma in einer Pflegefamilie untergebracht. Die Behörde traut den 19-Jährigen nicht zu, Verantwortung für ihre Tochter zu übernehmen.

Archiv, 11.10.2022: Im Video äußern sich die Bewohner in Magdeburg-Neustadt über das RTL-Format. Video: Kristina Reiher/Samantha Günther

Hartz und herzlich aus Magdeburg: Bekommen Lisa und Leon ihre Emma zurück?

Die jungen Eltern Lisa und Leon leben in einer Fünfzimmerwohnung in der Magdeburger Grünstraße - zusammen mit Lisas Eltern und Lisas fünf Geschwistern. Bis vor Kurzem hat auch Tochter Emma dort gewohnt. Bald zieht die Großfamilie, die von Sozialhilfe lebt, in ein dreistöckiges Mietshaus im benachbarten Schönebeck.

Ob Säugling Emma wieder zu ihren Eltern zurückkehren kann, hängt von der Verantwortungsfähigkeit der beiden 19-Jährigen ab, die das Jugendamt regelmäßig kontrolliert.

Magdeburger Schicksale bei Hartz und herzlich auf RTL2: Siggi hat sich einen Welpen angeschafft

Neben Lisas Großfamilie geht es in der zweiten Folge von "Hartz und herzlich" aus Magdeburg um die 66 Jahre alte Früh-Renterin Siggi und den ehemals drogenabhängigen Andy.

Siggi lebt im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. Seit über 20 Jahren ist die Alleinstehende arbeitsunfähig und bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente, mit der sie unter dem Existenzminimum lebt. Deshalb hat Siggi Anspruch auf ergänzende Leistungen des Grundsicherungsamtes, bei dem sie jährlich einen Antrag für zusätzliche Leistungen stellen muss.

Ebenfalls Thema bei Hartz und herzlich aus Magdeburg: Die Rentnerin Siggi freut sich über ihren neuen Welpen. Foto: RTL2/ UFA SHOW & FACTUAL

Nun hat sich die Renterin einen Welpen angeschafft. Wie sie die anstehenden Impfungen und die damit verbundenen Tierarztkosten mit ihrer niedrigen Rente bezahlen soll, weiß Siggi allerdings noch nicht. Ihre Nachbarin und Freundin Brigitte hilft ihr, eine Lösung zu finden.

Magdeburger Andy muss 300 Sozialstunden leisten

Andy, 36, hat in seiner Drogenvergangenheit mehrere Straftaten begangen, für die er nun 300 Sozialstunden in einem Tiergnadenhof ableisten muss. Der neue Arbeitsalltag ist für den Langzeitarbeitslosen eine große Herausforderung.

Hartz und herzlich zeigt Schicksale aus Magdeburg: Andy muss sich erst noch an seinen neuen Arbeitsalltag gewöhnen. Foto: RTL ZWEI/ UFA SHOW & FACTUAL

Die dritte Folge von "Hartz und herzlich" aus Magdeburg wird am 16. Januar um 21.15 Uhr auf RTL 2 ausgestrahlt. Darin geht es unter anderem um das junge Paar Lisa und Leon, dessen Tochter Emma seit Kurzem in einer Pflegefamilie lebt. Damit der Säugling wieder zu seinen Eltern zurückkehren kann, müssen die beiden Teenanger eine Reihe von Auflagen des Jugendamtes erfüllen.

Nach der Ausstrahlung sind die Folgen 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar. Die Sendung "Hartz und Herzlich" gibt es seit 2016. Die erste Staffel "Hartz und herzlich" aus Magdeburg wurde im Oktober 2022 auf RTL 2 gezeigt.

Kritik an Formaten wie "Hartz und herzlich" auf RTL2

Fernsehformate über Langzeitarbeitslose wie "Hartz und herzlich" stehen seit Langem in Kritik. Sie manifestierten Klischees und führten Menschen vor, sagen Kritiker.

Gedreht wurde bisher in Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Mannheim, Rostock, Salzgitter-Lebenstedt, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt an der Oder, Luckenwalde, Krefeld, Köln, Leverkusen, Düren, Eberswalde, Trier, Nürnberg und Magdeburg.

Produziert wird das Fernsehformat von der Produktionsfirma UFA. Die UFA hat Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Ku'damm 56" oder "Charité" gemacht sowie Shows wie "Das Supertalent" oder "Deutschland sucht den Superstar".

RTL-2-Chefredakteurin Konstanze Beyer weist die Vorwürfe zurück. "Oft wird gesagt, Arme haben keine Stimme, keine Lobby, kommen nicht zu Wort. Wenn sie es selbst tun, wie bei uns, dann ist das anscheinend unerwünscht, weil peinlich oder nicht so geschliffen formuliert, wie es Akademiker können", sagt Beyer. Die Sozial-Doku vermittele "direkt und ehrlich, was soziale Probleme sind und wie Menschen in diesem Land leben".