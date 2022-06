Ringen um Transparenz: Wohin steigen die Mieten in Magdeburg?

Häusermeer in der Innenstadt. Nicht nur hier, sondern auch in Buckau, Stadtfeld und anderen Vierteln ist der Mietmarkt in Bewegung.

Magdeburg - Spätestens bis Anfang 2024 muss ein qualifizierter Mietspiegel die Preisentwicklung an kommunalen Wohnungsmärkten in Deutschland detailliert transparent machen. Dazu verpflichtet das bundesweite Mietspiegelreformgesetz alle Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern. Bis dahin will Magdeburg nicht abwarten und schnellstmöglich mit der Erarbeitung beginnen. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) kündigt die Befassung des Stadtrates mit dem Thema im Januar 2022 an. Bis zum Erscheinen eines qualifizierten Mietspiegels könnte eine Art Mietspiegel light den Magdeburgern zum Überblick zumindest über die Preisentwicklung bei Neuvermietungen verhelfen.