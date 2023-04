Zwei Männer haben in Magdeburg mehrere Menschen rassistisch beleidigt und angegriffen. Nun sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern - und den Opfern.

Nach rassistischen Angriffen in Magdeburg: Wer hat die männlichen Täter gesehen?

Magdeburg (vs) - Zwei Männer haben am Mittwochmittag, 19. April, in Magdeburg eine Frau und einen Mann mutmaßlich rassistisch beleidigt und angegriffen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor, die zugleich nach den Tätern sucht.

Erster Tatort war demnach die Straßenbahnlinie 6, während sie Richtung Herrenkrug fuhr und in der Ernst-Reuter-Allee an der Haltestelle „City Carré“ hielt. Hier versuchten die Tatverdächtigen offenbar eine Frau zu schlagen und beleidigten sie fremdenfeindlich.

Die Frau soll südländischen Phänotyps gewesen sein, ein Kopftuch getragen und einen Kinderwagen bei sich gehabt haben. Anschließend gingen die Tatverdächtigen anscheinend zur Goldschmiedebrücke, wo sie auf Höhe des Allee-Centers einen Mann körperlich angriffen und ebenfalls fremdenfeindlich beleidigten, heißt es von Seiten der Polizisten. Der Mann soll ein südländisches Aussehen mit Vollbart besessen haben und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein.

So sollen die beiden Tatverdächtigen ausgesehen haben:

männlich

deutscher Phänotyp

25 bis 35 Jahre alt

1,80 Meter groß

sportlich-schlanke Gestalt

Glatze

dunkle Jacke bzw. Pullover

gelbe oder grüne Kapuze bei einem Täter

zum Zeitpunkt der Vorfälle offenbar betrunken

Insbesondere die Geschädigten bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die weitere Hinweise zu den Vorfällen oder den mutmaßlichen Tätern geben können.