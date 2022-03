Am Mittwoch wurde eine junge Magdeburgerin in einer Parkanlage von einem Radfahrer sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Magdeburg (vs) - Eine 22-jährige Magdeburgerin lief am Mittwoch, den 02. März 2022, gegen 15.20 Uhr aus Richtung Friedrich–Ebert-Straße kommend durch eine Parkanlage im Bereich der Brandtstraße. Plötzlich wurde die junge Frau von einem unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad vorbeifuhr, an ihrem Gesäß berührt. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Fahrrad weiter in Richtung Mühlweg.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,90 m groß

schlanke Gestalt

deutscher Phänotyp

das Alter wird auf Anfang bis Mitte 30 Jahre geschätzt

dunkelblondes, gelocktes Haar

bekleidet mit einer grauen Stoffhose, graue Mütze, schwarze Regenjacke, schwarze Handschuhe

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.