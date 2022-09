Cracau Polizeieinsatz in Magdeburg: Tötungsdelikt im Stadtteil Cracau

In der Bandwirker Straße in Magdeburg soll laut Volksstimme-Informationen eine Person getötet worden sein. Wie die Situation vor Ort ist und was die Polizei dazu sagt. (Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert).