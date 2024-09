Der Polizei ist ein gesuchter 40-Jähriger ins Netz gegangen, als dieser sein Kind von der Wache in Magdeburg abholen wollte.

Vater will Kind von Polizeistation abholen - jetzt sitzt er im Gefängnis

Polizei in Magdeburg

Magdeburg. - Dieser Besuch ging nicht gut aus: Als ein Mann am Sonntagnachmittag sein zehn Jahre altes Kind von der Polizeiwache in Magdeburg abholen wollte, haben die Beamten festgestellt, dass er per Haftbefehl gesucht wird.

Laut der Polizei war das Mädchen wegen Fahrens ohne Fahrschein in Obhut genommen und die Erziehungsberechtigten informiert worden. Der 40 Jahre alte Vater sollte sein Kind abholen. Eine Routine-Überprüfung ergab dabei, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Außerdem habe er 1,3 Gramm einer kristallinen Substanz, vermutlich Speed, bei sich gehabt, so die Polizei. Daraufhin sei er ins Gefängnis gekommen und habe eine Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erhalten.

Das Mädchen sei schließlich von einer Freundin seiner Mutter abgeholt worden.