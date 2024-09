Mädchen an Betreuungseinrichtung übergeben

Magdeburg. - Zwei vermisste weibliche Jugendliche wurden von der Polizei nach über zwei Monaten aufgespürt. Die Mädchen aus Magdeburg verschwanden Anfang Juli - nach beiden wurde öffentlich gefahndet.

Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurden die Teenager am 12. September im Bereich Anhalt-Bitterfeld ausfindig gemacht. Sie wurden an eine Betreuungseinrichtung übergeben.