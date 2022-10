Kulinarisches aus Mexiko: Neues Restaurant „Espitas“ eröffnet in Magdeburg

Das mexikanische Restaurant „Espitas“ in Magdeburg steht kurz vor der Eröffnung. Direkt an der B1 finden insgesamt gut 400 Gäste Platz, 50 Mitarbeiter kümmern sich um sie.

Magdeburg - „Wie war Ihr Flug? Willkommen in Mexiko!“ – so will Daniel Heipt künftig die Gäste im Magdeburger Restaurant „Espitas“ begrüßen. „Die Leute sollen sich wie im Urlaub in einer mexikanischen Stadt fühlen“, erklärt er das Konzept.