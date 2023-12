Magdeburg/MZ - Kürzlich änderte die Deutsche Bahn ihr Reiseangebot. Was der neue Fahrplan neben Halle, Merseburg, Weißenfels und Stendal für Magdeburg bedeutet, haben wir hier zusammengefasst.

Comeback nach 20 Jahren Pause

Nach 20 Jahren gibt es wieder eine direkte Verbindung zwischen Magdeburg und Hamburg. Der neue IC trägt den Namen „Altmark“ und verkehrt zwischen beiden Städten an sechs Tagen in der Woche.

Neu ist auch ein dritter Fernzug nach Berlin, der dreimal am Tag in beiden Richtungen verkehrt. Die neue IC-Verbindung von Halle aus nach Rostock hält auch in Magdeburg.