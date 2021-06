Am späten Freitagabend wurde ein Mann in Magdeburg von einem vom Balkon geworfenen Blumenkasten schwer verletzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Magdeburg - Am späten Freitagabend ist es in der Johannes-R.-Becher-Straße in Magdeburg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein betrunkener Mann hatte diverse Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung im 10. Stock geworfen.

Ein gefüllter Plastikblumenkasten traf einen 42-jährigen Mann dabei am Kopf. Der Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Aufgrund der Lichtverhältnisse und der Begebenheiten vor Ort, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der beschuldigte Mann den Geschädigten nicht wahrgenommen hat. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mz)