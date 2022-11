Debatte im Stadtrat: Kommt die Mietpreisbremse für Magdeburg?

Sanierte Gründerzeit-Fassaden in der Basedowstrasse in Magdeburg-Buckau. Seit 1990 flossen weit mehr als 100 Millionen Euro aus öffentlichen Kassen unterstützend in die Erneuerung des historischen Arbeiterviertels. Mit elbnahen Neubauten ergänzt, erlebt der Stadtteil den erwünschten Boom – doch die Mieten steigen.

Foto: picture-alliance/ ZB