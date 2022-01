Mehrere Personen prügeln sich am Hasselbachplatz in Magdeburg

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen soll es am Samstagmorgen (29. Januar) gegen 3.30 Uhr am Hasselbachplatz in Magdeburg gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.

Magdeburg (vs) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es am Samstag (29. Januar 2022), gegen 3.30 Uhr, am Hasselbachplatz in Magdeburg gekommen sein.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, soll sich die Auseinandersetzung ausgehend von einer Bar in der Sternstraße weiter in den Bereich des Hasselbachplatzes bis in die Otto-von- Guericke-Straße verlagert.

Laut Zeugenaussagen sollen bis zu zehn Personen beteiligt gewesen sein. Die am Tatort aufgefundenen Spuren werden nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ausgewertet.

Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 0391 / 546 – 3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über das Elektronische Polizeirevier (https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizeiinteraktiv/ e-revier/).