Verstärkte MVB-Kontrollen angekündigt: An welchem Tag gegen Schwarzfahrer besonders vorgegangen wird

Die MVB haben verstärkte Fahrkartenkontrollen in Magdeburg angekündigt.

Magdeburg. - Am Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) finden in den Straßenbahnen und Bussen der Magdeburger Verkehrsbetriebe verstärkt Fahrkartenkontrollen statt, so das Unternehmen.

Diese "Schwerpunktkontrolle" habe zum Ziel, die Bedeutung der Fahrkartenkontrollen hervorzuheben, so das Unternehmen. Jährlich verzeichnet die MVB eigenen Angaben nach erhebliche Einnahmeverluste aufgrund von Personen, die ohne gültigen Fahrschein reisen. Diese Verluste beliefen sich durchschnittlich auf einen sechsstelligen Betrag pro Jahr, so die MVB.

MVB kontrolliert Fahrgäste verstärkt am 3. Oktober

"Ehrliche Fahrgäste tragen somit unfreiwillig die Kosten für diejenigen, die sich nicht an die Fahrscheinpflicht halten", so die MVB.

Unabhängig von dieser angekündigten Schwerpunktkontrolle finden Fahrausweisprüfungen grundsätzlich jeden Tag statt, heißt es weiter.