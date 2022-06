Magdeburg soll neue Wohnungen im Käseglocken-Viertel bekommen

Entwurf für Wohnhäuser der Magdeburger Wohnungsgenossenschaft am Biederitzer Weg und am Platz an der Einmündung der Herrenkrugstraße auf die Berliner Chaussee. Vorn ist die Käseglocke zu erkennen und im Hintergrund sind die Angersiedlung und die Deponie am Cracauer Anger zu sehen.

Visualisierung: ACM Architekten MD