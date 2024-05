Bewaffnet und gefährlich Schüsse in Magdeburg: Polizei sucht den Täter - Was bislang bekannt ist

Seit dem Montagmorgen läuft in Magdeburg ein Polizeieinsatz. Ein Mann soll auf eine Frau geschossen haben. Zahlreiche Polizisten sind in Schutzausrüstung und mit Maschinenpistolen in Fermersleben vor Ort. Das ist bislang bekannt.