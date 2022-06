Magdeburg: Rätselhafte Nazi-Rufe - aus diesem kuriosen Grund greift die Polizei nicht ein

Gegrölte Nazi-Parolen mitten in der Nacht haben in Magdeburg für Anrufe bei der Polizei gesorgt. Die schritt aber weder ein, noch nahm sie eine Anzeige auf.

Blick auf den Magdeburger Stadtteil Neustädter See. Hier sorgten in der Nacht zu Donnerstag Nazi-Rufe für Sorge bei vielen Anwohnern.

Magdeburg - Anwohner des Magdeburger Stadtteils Neustädter See dürften in der Nacht zum 2. Juni 2022 ihren Ohren nicht getraut haben. Vor ihren Wohnblöcken marschierte plötzlich eine Gruppe von rund 50 Personen auf. Mit Fackeln in der Hand skandierten sie Nazirufe wie „Ausländer raus!“ und zogen weiter. Die alarmierte Polizei lehnte einen Einsatz ab - mit dieser Begründung.