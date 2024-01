Ein Polizeiauto hat sich ein Betrunkener in Magdeburg vorgeknöpft. Als die Polizisten vor Ort am Hauptbahnhof eintrafen, beleidigte er sie übel. Symbolbild:

Magdeburg/DUR. - An einem fremden Auto hat ein Mann in Magdeburg am frühen Mittwochmorgen seine Emotionen ausgelassen. Doch es war ein besonderes Fahrzeug, wie die Polizei in einer Mitteilung anmerkt.

Demnach hat ein Betrunkener an einem Dienstfahrzeug, das auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Magdeburg stand, zunächst das hintere Kennzeichen abgerissen. Außerdem soll er mehrfach gegen die Heckklappe getreten haben. Daraufhin seien weitere Beamte über den Vorfall informiert worden.

Magdeburg: Polizeibekannter Mann beleidigt Beamte und greift Einsatzfahrzeug an

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, bemerkten sie den 46 Jahre alten, geständigen Mann kurze Zeit später in der Bahnhofsvorhalle. Auf dem Weg zur Polizeiwache beleidigte er schließlich noch übel die Einsatzkräfte. Bei der Durchsuchung des mehrfach polizeilich bekannten Mannes fanden die Einsatzkräfte Rückstände von Drogen. In der Wache beschimpfte der Mann erneut die Polizisten und schlug gegen die Zellentür.

Kurz nachdem er schließlich entlassen werden konnte, ging er offenbar zurück zum Bahnhof, trat nach einem Müllbehälter, stieß ihn um und beleidigte die Beamten.

Der Mann erhält Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.