Sensationsfund Festung Ravelin III Archäologen am Magdeburger Ring: Weniger Verkehrsprobleme durch Billig-Stoff erwartet

Nach dem Fund von historischen Mauern am Magdeburger Ring will die Stadt sich 400.000 Euro durch einen Billig-Füllstoff sparen. Der Vorteil für Autofahrer: weniger lange Verkehrseinschränkungen an der Abfahrt zur B1.