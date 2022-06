Finanzen Magdeburg hofft auf Giga-Ansiedlung und Giga-Einnahmen

Der Magdeburger Haushaltsplan 2022 steht – und das nicht einmal so weit im Minus wie zunächst angenommen. Bei Ausgaben in Höhe von rund 780 Millionen Euro, bleiben in der aktuellen Kalkulation knapp 13 Millionen Euro ungedeckt.