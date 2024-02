Die Haltestelle Kastanienstraße in Magdeburg wird wegen Bauarbeiten ab Montag für zwei Wochen verlegt. Welche Straßenbahnen und Busse betroffen sind und wo sich die Ersatzhaltestellen befinden.

Magdeburg/DUR. - Die Haltestelle Kastanienstraße in Magdeburg wird vom 19. Februar bis zum 1. März 2024 wegen Bauarbeiten verlegt. Grund dafür sind Bauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB).

Nach Angaben der MVB werden Gleise und Weichen erneuert sowie der Haltestellenbelag ausgebessert. Betroffen von der Verlegung der Haltestelle sind die Straßenbahnlinien 1, 9 und 10 sowie die Buslinien 69, 52 und 71.

Bauarbeiten an der Haltestelle Kastanienstraße: Wo sich die Ersatzhaltestellen befinden



Die Ersatzhaltestelle für die Straßenbahnen wird laut MVB in der Lübecker Straße in Höhe des Gesundheitsamtes eingerichtet, die für die Busse in der Hugenottenstraße.

Die MVB bittet die Fahrgäste, bei der Planung der Fahrten den Fußweg von knapp 250 Metern zwischen den beiden Haltestellen zu berücksichtigen, falls ein Umsteigen erforderlich ist.