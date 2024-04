Erst wollte sie den Stiefvater besuchen, dann war sie plötzlich verletzt: Auf der Flucht haben zwei Einbrecher eine Frau der Wohnung ihres Stiefvaters in Magdeburg überrannt.

Einbrecher in Wohnung überrascht: Frau von zwei Männern überrannt und verletzt

Kriminalität in Magdeburg

Zwei Einbrecher haben in der Dequeder Straße in Magdeburg eine Frau auf der Flucht überrannt.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Einbruch mit ungewöhnlichem Ausgang ist es am Freitagmittag in der Dequeder Straße in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach hatten sich zunächst zwei Männer in Abwesenheit des Wohnungsbesitzers Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und waren über die Wohnungstür in die Räume eingedrungen. Dort sollen sie noch zugange gewesen sein, als die Stieftochter des Wohnungsinhabers vorbeikam und sich nach dessen Wohlbefinden erkundigen wollte.

Lesen Sie auch: Einbrecher attackieren Mann in eigener Wohnung - So werden die Männer beschrieben

Als die Einbrecher dies bemerkten, sollen sie fluchtartig die Wohnung verlassen haben. Dabei überrannten die nach Angaben der Beamten etwa 1,70 m großen Männer in "sportlicher Bekleidung" die Frau, die dabei leicht verletzte wurde. Im Anschluss seien die Gauner in unbekannte Richtung geflüchtet.