In Magdeburg wird am Wochenende wieder am August-Bebel-Damm gebaut. Daraus ergeben sich einige Änderungen bei den Linien der Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) und ab 22. Januar auch im Straßenverkehr.

Magdeburg/DUR. - Zu Änderungen im Verkehr der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) soll es am Wochenende kommen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Demnach sind Linien im Stadtteil Rothensee von den angekündigten Baumaßnahmen betroffen. Der Grund: Es wird wieder an der Straßenbahnstrecke am August-Bebel-Damm gebaut. Diesmal soll am Abschnitt zwischen Kraftwerk Privatweg und dem Straßenbahnbetriebshof Nord ein Gleis neu angelegt und die Fahrspur für den Kfz-Verkehr sowie die Fuß- und Radwege in neuer Lage gebaut werden. Außerdem werde das Gleisdreieck an der Zufahrt zum Straßenbahnbetriebshof erneuert.

Deshalb soll die Linie 10 am Wochenende vom 19. Januar, ab 22 Uhr, bis 21. Januar verkürzt fahren, heißt es.

Diese Änderungen ergeben sich für die Magdeburger:

Linie 10:

Die Straßenbahnen fahren planmäßig nur von und bis Haltestelle Zoo/Pettenkoferstraße (Neue Neustadt). Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Ab 22. Januar werde die Haltestelle Hohenwarther Straße provisorisch weiter südlich und die Haltestelle Betriebshof Nord 100 Meter nach Norden verlegt.

Schienenersatzverkehr SEV40:

Als Ersatz fahren Busse zwischen den Haltestellen Pettenkoferstraße und Barleber See mit Anschluss an die Straßenbahn. Es werden alle Haltestellen am Straßenrand bedient.



Für den Umstieg in die Busse des SEV in Richtung Barleber See soll die Ersatzhaltestelle Pettenkoferstraße genutzt werden.



Zur Weiterfahrt in Richtung Innenstadt mit der Straßenbahnlinie 10 müsse die Abfahrtshaltestelle in der Wendeschleife Robert-Mayer-Straße auf der gegenüberliegenden Straßenseite genutzt werden, so die MVB weiter.

Nachtlinie N8:

Die Nachtlinie 8 fährt als Bus zwischen Alter Markt und Enercon.

Nachtlinie N2:

Die Linie fährt als Straßenbahn. Die Abfahrt am Alten Markt erfolgt von der barrierefreien Ersatzhaltestelle vor dem Blauen Bock.

Änderungen im Straßenverkehr:

Der August-Bebel-Damm soll bis August 2024 für den Verkehr in beide Richtungen durchgängig befahrbar sein. Ein Abbiegen vom August-Bebel-Damm in die Hohenwarther Straße sei allerdings in Fahrtrichtung A2 nicht möglich. Außerdem soll die Ausfahrt des Kraftwerk-Privatwegs in den August-Bebel-Damm gesperrt sein. Eine Umleitung erfolge über die Gasereistraße, heißt es.