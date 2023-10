Schon wieder haben Unbekannte die Reifen von Autos in Magdeburg manipuliert. Die Polizei mahnt Autofahrer am Montagmorgen zur Vorsicht. Welche Stadtteile dieses Mal betroffen sind.

Magdeburg/DUR – Erneut haben Unbekannte bei zahlreichen Autos in Magdeburg die Reifenventile manipuliert und die Luft aus den Reifen gelassen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, waren die Täter in der Nacht in Magdeburg Nordwest und in der alten Neustadt aktiv.

Die Beamten mahnten Autofahrer, ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt am Montagmorgen intensiv zu überprüfen, um nach dem Start keine unliebsame Überraschung zu erleben.

Luft aus Autoreifen gelassen: Täter schlugen in Magdeburg schon mehrfach zu

In der Vergangenheit hatten die Täter vor allem SUV angegriffen und hinterließen dabei auch Bekennerschreiben.

Ob es auch dieses Mal entsprechende Schreiben gibt sowie welche und wie viele Autos betroffen sind, dazu machte die Polizei am Morgen noch keine Angaben.