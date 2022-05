Im vergangenen Jahr wurden in Magdeburg 2.138 lebensmittelrechtliche Kontrollen in 1.108 Betrieben vorgenommen.

Magdeburg - Restaurants, Cafés oder Kantinen: In Deutschland werden jedes Jahr etwa 500.000 Lebensmittelbetriebe kontrolliert, doch die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelkontrollen werden in aller Regel von den Behörden geheim gehalten. So auch die Resultate aus der Stadt Magdeburg. Sollten schmutzige Betriebszustände inklusive Ekelbilder öffentlich gemacht werden? Eine Stellungnahme vom Magdeburger Gesundheits- und Veterinäramt.