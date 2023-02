In Magdeburg gab es am Mittwoch einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Der Unfall-Fahrer soll sich laut eigener Aussage an einer Möhre verschluckt haben.

Unfall in Magdeburg: Fahrer verschluckt sich an Möhre und gerät in Gegenverkehr

Eine Möhre soll in Magdeburg an einem Unfall Schuld sein.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Havelstraße in Magdeburg. Laut Aussage eines Unfallbeteiligten aß er während der Fahrt eine Möhre, verschluckte sich dabei und rang kurzzeitig nach Luft.

Dabei verlor er angeblich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die benachbarte Fahrspur, wo er mit dem anderen Auto kollidierte, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Dessen wurde leicht verletzt und an beiden Autos entstand Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun, inwiefern auch weitere Umstände ursächlich für den Unfall gewesen sein könnten, so die Beamten.