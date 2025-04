Kreuzung Birkenalle und Agrarstraße Tödlicher Unfall in Magdeburg! Auto kracht frontal in Hauswand - Mann nicht identifiziert

Ein Autofahrer ist bei einem Frontalcrash in eine Hauswand an der Kreuzung Birkenallee und Agrarstraße im Wrack eingeklemmt worden. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.