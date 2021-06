Kleines Mädchen in Magdeburg von zwei Männern ins Gesicht geschlagen

Magdeburg - Am Freitagnachmittag, 18.06.2021, gegen 15.20 Uhr, ist es in der Bergstraße in Magdeburg zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen beobachteten von einem Balkon aus, wie zwei Männer gemeinsam mit einem kleinen Mädchen zu Fuß in der Bergstraße unterwegs waren. Hierbei wurde das Mädchen am Arm gezogen, mit der Hand in das Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen, als einer der Männer sie auf den Arm nahm. Die Polizei wurde informiert, konnte die Personen jedoch im Nahbereich nicht feststellen.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 24 Jahre alt

- helle T-Shirts

- augenscheinlich europäischer Herkunft

- schwarze Haare

Das Mädchen ist ca. vier bis sechs Jahre alt. Es hat braune Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein grünes Kleid mit Blumen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden. (mz)