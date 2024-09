Ein Kind hat ein anderes in Magdeburg beklaut. Nun sucht der Neunjährige seinen Stunt-Scooter. Wer weiß, wohin er verschwunden ist?

Magdeburg. - Ein Kind hat bereits am Donnerstagabend, 5. September, einem anderen in der Klopstockstraße in Magdeburg seinen Stunt-Scooter geklaut, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein neun Jahre alter Junge mit seinem schwarz und metallic-rot-gefärbten "Schildkröt"-Scooter auf dem Gehweg unterwegs, als ein anderer Junge im schwarzen FC Bayern Münschen-Trikot im Vorbeigehen den Scooter stahl. Nun möchte der Junge seinen Scooter zurück.

Wer weiß, wohin der Scooter verschwunden ist oder wer ihn geklaut hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Magdeburg unter dem Stichwort „Diebstahl Stunt-Scooter“ und der Rufnummer 0391/5463295 zu melden.