Leckeres Essen, gute Stimmung: Die erste Sendung des Sommerspecials von "Grill den Henssler" in Magdeburg bot die bewährte Mischung aus Kochen und Unterhaltung. Nur der Fernsehkoch selbst sorgte für einen kleinen Fauxpas.

Sommerspecial in Magdeburg: Darum gibt es für Steffen Henssler Buhrufe

Magdeburg. - Lange haben die Fans der Kochsendung "Grill den Henssler" in diesem Jahr gewartet: Denn obwohl das Sommerspecial der Show schon im Juni im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet wurde, dauerte es bis zum September, bis Vox die Sendungen ausstrahlt.

Die erste Sendung der Sommerstaffel am Sonntag bot nun die bewährte Mischung aus Kochen und Unterhaltung: Es gab leckeres Essen, einen neuen Namen für die Kochshow, ein Wiedersehen mit Stammgast Detlef Steves – und jede Menge Lob für Magdeburg,

Sommerspecial der Henssler-Kochshow: Für Magdeburg gibt es viel Lob

Mit letztgenanntem ging die Sendung auch gleich los: Moderatorin Laura Wontorra lobte die Gastfreundschaft, mit der das Fernsehteam auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg jedes Jahr empfangen werde, und bezeichnete die Stimmung als "bombastisch". Jury-Mitglied Jana Ina Zarrella meinte begeistert: "Man muss das einmal erleben, um zu wissen, wie toll das ist."

Lesen Sie auch: Sommerspecial in Magdeburg: Diese Stars wollen Steffen Henssler grillen

Und für Komikerin Ilka Bessin fühlt sich jeder Besuch in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt wie ein Nach-Hause-Kommen an – schließlich habe sie ihren ersten Auftritt als Cindy aus Marzahn in Magdeburg erlebt, wie sie während des Zubereitens der Vorspeise (Schaschlik-Taco mit Rote Bete und Gurke) berichtete.

Steffen Henssler grillt Promis und wird ausgebuht

Bevor Bessin diese kochte, hatte es aber schon den ersten kleinen Fauxpas gegeben – und Buhrufe für Steffen Henssler: Nach dem Improgang (Langostinos, Gurke, Litschi) ergriff der 51-Jährige sofort das Brandeisen und presste es auf das Foto der Prominenten. Dabei hatte er den Kochgang gar nicht gewonnen, sondern die Jury hatte seine Kreation ebenso wie die der Prominenten mit 29 Punkten bewertet.

Auch interessant: TV-Star Steffen Henssler kocht gegen die besten Köche aus Deutschland in Magdeburg

Auch Wontorras Bemerkung, dass bei Unentschieden nicht gegrillt werde, kam in diesem Fall zu spät. Wegen seines Fehlers und angestachelt von Reality-Darsteller Detlef Steves und Hunde-Profi Martin Rütter buhte das Publikum Steffen Henssler aus, der sich dann aber gleich entschuldigte: "Das ist reine Gewohnheit." Bei Steves und Rütter denke er sofort, dass er grillen dürfe.

Neuer Name für die Vox-Show: Aus "Grill den Henssler" wird "Hänsel den Griller"

Ansonsten lief die Sendung für den Fernsehkoch zumindest kulinarisch sehr gut: Zwar verlor er das Paddeln gegen Detlef Steves und auch eine weitere Küchen-Competition, gewann aber sowohl die Vorspeise gegen Ilka Bessin als auch die Gänge gegen Martin Rütter (Veganer Portobello-Burger mit gegrilltem Gemüse) und Detlef Steves (Apfeltarte mit Maracujasauce und Gewürz-Mokka). Der Sieger der Sendung hieß damit erneut: Steffen Henssler.

Apropos Sieger: Weil in der Frühjahrsstaffel der Comedian Chris Tall einen Gang und somit die Wette gegen Henssler gewonnen hatte, war die Sendung kurzerhand umbenannt worden: "Hänsel den Griller" stand nun auf Hensslers Kochjacke und Wontorras Moderationskarten – aber nur für diese Woche.

Nächsten Sonntag, wenn Henssler gegen Schauspielerin Cristina do Rego, Medizinerin Doc Caro sowie die Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer antritt, heißt sie wieder: "Grill den Henssler".