Heidi Klum sucht zum inzwischen 18. Mal nach Deutschlands nächstem Supermodel. Unter den 29 Kandidatinnen, die zum Staffelstart am 16. Februar im TV zu sehen sind, ist dieses Mal auch eine junge Frau aus Sachsen-Anhalt.

Diese Magdeburgerin will Heidi Klums nächstes Topmodel werden

Indira aus Samswegen bei Mageburg macht bei GNTM 2023 mit Heidi Klum mit und will Topmodel werden.

Magdeburg/DUR/slo – Insgesamt 29 Kandidatinnen haben es geschafft: Sie sind in der neuen Staffel von „Germanys next Topmodel“ mit dabei. Ab dem 16. Februar sucht Heidi Klum wieder nach Nachwuchsmodels. Und auch dieses Jahr hofft eine junge Frau aus Sachsen-Anhalt auf den Durchbruch in der Modelwelt.

Indira heißt die junge Frau, ist 20 Jahre alt und lebt in Samswegen bei Magdeburg. Die Studentin der angewandten Statistik bezeichnet sich selbst als „Tierfanatikerin“. Sie hat zwei kleine Ponys Molly und Moritz und einen Hund namens Cooper. Tier-Shootings sollten für die Sachsen-Anhalterin also kein Problem sein. Zudem tanze sie seit ihrer Kindheit.

Indira aus Samswegen bei Magdeburg bei GNTM: Früher war sie sehr schüchtern

Indira berichtet von sich selbst, dass sie einst sehr schüchtern war und noch immer daran arbeitet, ihre Schüchternheit komplett zu überwinden. „Ich bin auf einem sehr guten Weg“, sagt sie im GNTM-Vorstellungsvideo. Bei GNTM wolle sie schauen, „was alles in mir steckt“, berichtet sie.

Sie freue sich auf schöne Kleider und das professionelle Styling bei Heidi Klums Model-Show. Sie werde alles geben, sich nicht verstellen und sich „auf die wichtigen Sachen fokussieren“.

GNTM: Kandidatinnen aus Sachsen-Anhalt sorgen für Furore

In den vergangenen beiden Jahren konnten Teilnehmerinnen aus Sachsen-Anhalt der Sendung bereits ihren Stempel aufdrücken. 2021 schaffte es Mareike Müller aus Halle zwar nicht in die Top 10, konnte mit ihrer großen Klappe aber trotzdem überzeugen und startete anschließend als Model und Designerin durch.

Luca Vanak aus Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen schaffte es auf Platz 8 und ist seitdem neben ihrem Studium auch als Model unterwegs.

2022 sorgte dann die gebürtige Sachsen-Anhalterin Lieselotte Reznicek für Furore. Die 67-Jährige schaffte es bis ins Halbfinale – obwohl sie null Erfahrung als Model hatte und nach einem Verkehrsunfall auf nicht so geschmeidig laufen konnte, wie ihre jüngeren Konkurrentinnen. Mit ihrer unbedarften Art wurde Lieselotte trotzdem zum heimlichen Star der Staffel – und macht jetzt wieder Musik.

GNTM 2023: Neue Staffel startet am 16. Februar auf Pro Sieben

Die neue Staffel GNTM 2023 startet direkt in Los Angeles, teilt Pro Sieben mit. Dort müssen die Kandidatinnen – darunter auch Indira aus Sachsen-Anhalt –gleich ihre erste Fashion Show laufen. Am Ende jeder Sendung, in der es für die Kandidatinnen meist ein ausgefallendes Fotoshooting und eine meist ebenso ungewöhnliche Aufgabe auf dem Laufsteg gibt, schicken Heidi Klum und ihre wechselnden Gastjuroren eine oder mehrere Kandidatinnen nach Hause.

Wie lange die junge Studentin aus dem Raum Magdeburg mit dabei bleibt, erfahren die Zuschauer ab dem 16. Februar.