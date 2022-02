Frontal gegen Baum gekracht: Magdeburger findet schwer verletzten Mann im Auto vor

Am Sonntag, den 27. Februar 2022, ereignete sich zwischen den Ortslagen Irxleben und Niederndodeleben ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Fahrer verblieb schwer verletzt in seinem Fahrzeug bis er von einen weiteren Pkw-Fahrer aufgefunden wurde.

Niederndodeleben/Irxleben (vs) - Am Sonntag, den 27. Februar 2022, ereignete sich laut Polizei gegen 00.00 Uhr zwischen den Ortslagen Irxleben und Niederndodeleben ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige, aus Niederndodeleben stammende Fahrer eines Pkw VW Polo die K1163 in Fahrtrichtung Niederndodeleben.

Aus ungeklärter Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor aus dem Fahrzeug gerissen und zurück auf die Straße geschleudert, dass Fahrzeug selbst kam auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen.

Aus ungeklärter Ursache kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

Der Fahrer verblieb schwer verletzt in seinem Fahrzeug. Gegen 04.00 Uhr befuhr ein 72-Jähriger aus Magdeburg mit seinem Pkw Honda von Niederndodeleben in Richtung Irxleben. Hier bemerkte er den verunfallten VW Polo und prallte zeitgleich gegen den immer noch auf der Straße liegenden Motor. Er selbst wurde hierbei leicht verletzt.

Der 72-jährige Magdeburger fand den schwer verletzten Fahrer des VW Polo in seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

Er fand den schwer verletzten Fahrer des VW Polo in seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Durch die eingesetzten Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niederndodeleben / RTW und Notarzt wurde der Verletzte aus seinem Pkw geborgen und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Tatsache, dass der Fahrer sehr stark unterkühlt aufgefunden wurde und die Scheiben seines Fahrzeuges vollständig vereist und zugefroren waren, lassen auf die Unfallzeit 00.00 Uhr schließen, heißt es von der Polizei Magdeburg.