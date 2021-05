Frau in Stadtfeld ohne Grund zusammengeschlagen

Im Stadtteil Stadfeld in Magdeburg ist eine Frau ohne ersichtlichen Grund von einem Mann geschlagen und getreten worden. Nach dem Vorfall musste sie ins Krankenhaus gebracht werden.

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag ist eine 41-jähriger Frau in Magdeburg im Stadtteil Stadtfeld an der Haltestelle Olvenstedter Straße von einem Mann ohne ersichtlichen Grund geschlagen und getreten worden.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Frau in der Straßenbahn und stieg an der Haltestelle Olvenstedter Straße aus. Daraufhin fing der beschuldigte Mann sie ohne erkennbaren Grund an zu treten und zu schlagen, teilte die Polizei mit.

Die Frau wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Vor Ort konnte ein 20-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz/acs)