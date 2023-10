Der Florapark in Magdeburg ist eine der beliebtesten Shoppingadressen in Sachsen-Anhalt. Auf knapp 66.500 Quadratmetern befinden sich rund 90 Geschäfte, Restaurants und Locations. Wir haben die wichtigsten Infos über das Einkaufszentrum für Sie gesammelt.

Einkaufen in Magdeburg

Der Florapark in Magdeburg gehört zu den drei größten Einkaufzentren in Sachsen-Anhalt. Besucher können aus einer Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten wählen.

Magdeburg - Der Florapark ist eines der bekanntesten Einkaufzentren in Magdeburg und Sachsen-Anhalt. Jährlich besuchen knapp fünf Millionen Menschen das Center. Es feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und wurde erst vor wenigen Jahren modernisiert.

Florapark gehört zu den größten Einkaufzentren in Deutschland

Der Florapark liegt gut angebunden im Magdeburger Nordwesten, im Olvenstedter Graseweg 37. Das Shoppingcenter bietet Besuchern eine Menge Einkaufsmöglichkeiten. Auf rund 66.500 Quadratmetern Fläche finden die Kunden rund 90 Shops, Restaurants und weitere Serviceeinrichtungen.



Der Florapark zählt zu den 15 größten Einkaufszentren in Deutschland und von Montag bis Samstag jeweils 9.30 bis 20 Uhr geöffnet.



Wer sich nach dem Shoppen eine Ruhepause im Grünen gönnen will, findet Erholung im nahegelegenen Flora-Park Garten, der nach dem Center benannt ist.

Zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen für die Kundenzufriedenheit

In den Jahren 2015 bis Ende 2017 und von 2019 bis 2020 wurde das Center und sein Außenbereich modernisiert. Im Innenbereich bekam das Center unter anderem eine neue Kundeninformation, einen Spielbereich, einen Wickelraum, ein Behinderten-WC, Sitz- und Verweilzonen sowie ein Kundenwegeleitsystem.



Im Außenbereich wurden die Bänke, Abfallbehälter, Fahrradständer, Fahrradunterstände und Einkaufswagenboxen erneuert. Die Verkehrsführung wurde angepasst und auf dem gesamten Parkplatzbereich wurden Bäume gepflanzt.

Adresse: Wo ist der Florapark in Magdeburg?

Der Florapark befindet sich im Olvenstedter Graseweg 37 in 39128 Magdeburg.

Autobahn und Navigation: Wie komme ich mit dem Auto zum Florapark

Der Florapark liegt direkt in der Nähe der A 2 im Norden und ist außerdem vom Süden über die B 1, im Westen über die A14 und im Osten über die B 71 zu erreichen.

Wie komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Florapark?

Die Buslinien 71 und 52 halten direkt am Shoppingcenter und die Tram-Linie 1 kurz davor.



Mit den Tram-Linien 8, 9 und 10 muss man bis zur Haltestelle Kastanienstraße/ Lübecker Straße fahren. Vor dort die Bus-Linie 52 Richtung “Porsestraße” oder die Bus-Linie 71 Richtung “Olvenstedt” nehmen. Beide Busverbindungen halten an der Station: „Flora-Park“.



Man kann auch die Tram-Linien 4 und 5 bis End-Haltestelle “Klinikum Olvenstedt” nehmen und in die Bus-Linie 71 Richtung “Kastanienstraße” umsteigen. Von dort bis zur Haltestelle: „Flora-Park“ fahren.



Die Tram-Linie 1 fährt auch bis zur Haltestelle “Lerchenwuhne”. Von dort sind es nur noch ein paar Meter Fuß bis zum Center.

Gibt es kostenlose Parkplätze beim Florapark?

Nach den letzten Modernisierungen stehen den Besuchern 2.700 kostenlose und barrierefreie Parkplätze zur Verfügung. Des Weiteren gibt es circa 200 Fahrradstellplätze für die Kunden.

Dürfen Hunde in das Florapark-Center?

Ja, die vierbeinigen Freunde sind im Center erlaubt.

Gibt es kostenloses W-LAN im Florapark?

Ja, es kostenfreies W-Lan im gesamten Center.

Wann ist der beste Tag, um stressfrei im Florapark einzukaufen?

Die besten Einkaufstage sind laut Auskunft des Kundencenters Mittwoch und am Donnerstag.

Welche Geschäfte gibt es im Florapark Magdeburg? (eine kleine Auswahl)